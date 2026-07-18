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Batman'da organik yetişen acurun hasadı başladı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde organik yöntemlerle yetiştirilen acurların hasadı başladı. Yörede 'trözi' olarak da bilinen acurlar, sabah erken saatlerde toplanarak pazara sunuluyor. Kilosu 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılan acurlar, hem yemeklik hem de turşuluk olarak tüketiliyor. Üreticiler, tamamen organik ve ilaçsız olduğunu vurguluyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde organik yetiştirilen acurun hasadı başladı. Tarlalardan toplanan acurlar, kilosu 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Gercüş ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte bostanlarda yetiştirilen acurların hasadı başladı. Tamamen organik yöntemlerle yetiştirilen ve yörede 'trözi' olarak da adlandırılan acurlar, sabahın erken saatlerinde toplanarak pazara getiriliyor. Yemeklik olarak tüketilen ve turşusu yapılan acurlar, kalitesine ve boyutuna göre kilosu 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Pazarda satış yapan Veysel Alev, acurun hem yemeklik hem de turşuluk olarak tercih edildiğini belirterek, "Tamamen organiktir. Biz bunu tarladan getiriyoruz, pazarda satıyoruz. Kilosu yerine göre 100 liradır, yerine göre 50 liradır. Hem yemektir hem turşudur, çok lezzetlidir. Türkiye'nin her yerine gidiyor, Avrupa ülkelerine bile gidiyor turşusu" dedi.

'ORGANİK VE İLAÇSIZ YERLEŞTİRİYORUZ'

Üretici Rıdvan Korkut ise "Tarladan organik, ilaçsız, susuz yetiştirdiğimiz acurlarımızı toplayıp, kovaya bırakıyoruz. Götürüp kasalara yerleştiriyoruz ve pazara sunuyoruz. Vatandaşlar da gelip taze taze alıyorlar. Turşusunu yapıyorlar, yemeklik kullanıyorlar. Çok güzel, lezzetli bir ürünümüzdür" diye konuştu.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/*GERCŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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