Batman'da Mereto Dağı'nda Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

Güncelleme:
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda asfaltlama çalışmasını inceledi. Yapılan yol ile dağın turizm potansiyelinin artacağı ifade edildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda asfaltlama çalışması tamamlanan yolda inceleme yaptı.

Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile asfaltlama işlemi tamamlanan ve bariyer çalışmalarının devam ettiği yolu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Mereto Dağı'nın Batman için önemli bir turizm değeri olduğunu ifade eden Canalp, "Yapılan yol ve altyapıyla Mereto artık daha konforlu bir şekilde ziyaret edilebilecek bir noktaya dönüştü. Vatandaşlarımız uzak yerlere gitmeden burada dinlenebilecek ve güzel zaman geçirebilecek." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu da dağın her dört mevsimde de ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu belirterek, kentin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik projelerin sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
