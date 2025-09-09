Haberler

Batman'da Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Artıyor
Batman Belediyesi, yeşil alan çalışmalarını başarıyla yürüterek kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3,8 metrekareye çıkardı. Kentte 130 yeni park kazandırılmasıyla toplam park sayısı 221'e ulaştı ve toplam yeşil alan varlığı da önemli ölçüde artırıldı.

Batman Belediyesi, kentte yürüttüğü yeşil alan çalışmaları kapsamında kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3,8 metrekareye çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla kente 130 yeni park kazandırıldı.

Bu yatırımlarla birlikte Batman'daki toplam park sayısı 221'e ulaştı.

Yapılan çalışmalarla daha önce kişi başına 1,92 metrekare olan yeşil alan miktarı 3,8 metrekareye yükseltildi.

Toplam yeşil alan varlığı ise 753 bin 976 metrekareden 1 milyon 913 bin 189 metrekareye çıkarıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
