Kamyonette gizli bölmeden 28 bin 360 paket kaçak sigara çıktı

Batman'da yapılan polis operasyonunda, bir kamyonetteki hurda malzemelerin altındaki gizli bölmede 28 bin 360 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da polis ekiplerince bir kamyonette bulunan hurda malzemelerin altındaki gizli bölmede 28 bin 360 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, takip sonrası uygulama noktasında durdurulan kamyonette arama yapıldı. Aramada, kamyonetin kasasında bulunan hurda malzemelerinin altında gizli bir bölme bulundu. Açılan bölmede gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, çuvallara doldurulmuş 28 bin 360 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

