Batman'da Dilenciliğe Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Batman'da dilencilik yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz'da kentte dilencilik yapan ve trafik ışıklarında su ile mendil satan çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, yakalanan 9'u Suriye uyruklu 15 kişiye idari para cezası kesildi, dilencilikten elde edilen 1350 liraya el konuldu.

Trafik ışıklarında çalıştırılan çocuklar ailelerine teslim edilerek, aileler uyarıldı.

Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden denetimlerde tespit edilen çocukların sosyal hizmet kurumlarına yönlendirildi.

Vatandaşlara, sokakta dilenen ya da satış yapan çocuklara para verilmemesi çağrısı yapıldı.