Batman'da Dilenciliğe Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde dilencilik yapan 15 kişiye ceza kesildi, işgal edilen alanlardan toplanan gelir ise el konuldu. Çocuklar ailelerine teslim edildi.

Batman'da dilencilik yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz'da kentte dilencilik yapan ve trafik ışıklarında su ile mendil satan çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, yakalanan 9'u Suriye uyruklu 15 kişiye idari para cezası kesildi, dilencilikten elde edilen 1350 liraya el konuldu.

Trafik ışıklarında çalıştırılan çocuklar ailelerine teslim edilerek, aileler uyarıldı.

Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden denetimlerde tespit edilen çocukların sosyal hizmet kurumlarına yönlendirildi.

Vatandaşlara, sokakta dilenen ya da satış yapan çocuklara para verilmemesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.