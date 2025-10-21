Batman'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Mercimek Tohumu Desteği
Beşiri ilçesinde 95 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75 hibeli 60 ton mercimek tohumu dağıtıldı. Kaymakam Muhammed Yılmaz, tarımsal üretimin artırılmasının önemini vurgulayarak, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 95 çiftçiye yüzde 75 hibeli 60 ton mercimek tohumu dağıtımı için tören düzenlendi.
Kaymakam Muhammed Yılmaz, buradaki konuşmasında, tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesinin önemini vurguladı.
Dağıtımın ardından üreticilere mercimek ekimi ve bakımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel