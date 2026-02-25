Haberler

Gercüş'te çiftçiler bahar gübresine başladı

Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, buğday ve arpa ekili alanlarda verimi artırmak amacıyla bahar gübresini tarlalara atmaya başladı. Çiftçiler, yeterli yağışların olması halinde yüksek verim bekliyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, buğday ve arpa ekili alanlarda verimi artırmak amacıyla bahar gübresini tarlalara atmaya başladı.

Kış aylarının ardından toprağın canlanması ve bitkilerin kardeşlenme dönemine girmesiyle birlikte ilçe genelinde tarımsal faaliyetler hız kazandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarına giden çiftçiler, buğday ve arpa ekili alanlarda 'üst gübreleme' olarak bilinen çalışmayı sürdürüyor. Traktörlerin arkasına takılan gübreleme makineleriyle ya da elle yapılan uygulamada, bitkilerin ihtiyaç duyduğu azotlu gübreler toprakla buluşturuluyor. Çiftçiler, yağışların zamanında ve yeterli olması halinde verimin artmasını bekliyor. Etkili olan kar ve yağmur yağışları da bölgedeki dere yatakları canlandı. Çiftçilerden İhsan Öner, "Bu yıl maşallah iyi kar yağdı. Bahar ayında da yağışlar iyi olursa bu sene inşallah iyi bir verim alacağız. Bahar geldi, toprağımız uyandı. Şimdi buğday ve arpalarımızın daha gür ve sağlıklı büyümesi için gübrelerini veriyoruz. Eğer yağışlar da zamanında ve yeterli olursa bu sene güzel bir verim almayı umut ediyoruz. Allah bereket versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
