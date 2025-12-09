Batman'da fıstığa alternatif olarak ektiği safrandan yüksek verim aldı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, çiftçi Mehmet Salih Demir, fıstık bahçesindeki 10 metrekarelik alanda denediği dünyanın en pahalı baharatı olan safrandan yüksek verim aldı. Demir, gelecek yıl 3 dönüm alanda üretim planladığını söyledi.

Gercüş ilçesi Poyraz köyünde çiftçilik yapan Mehmet Salih Demir, fıstık üretiminin yanında alternatif ürün denemek istedi. Araştırmasının ardından Demir, deneme amaçlı olarak bahçesinin 10 metrekarelik alanına dünyanın en pahalı baharatı olan safran bitkisini dikti. Safrandan yüksek oranda verim alan Demir, "Normalde fıstık üretimi yapıyoruz. Fıstığın yanında ne yapabiliriz, diye düşündük, internette yaptığımız araştırmalarda safran ile karşılaştık. Safran üzerine biraz çalışmalarımız oldu. Ekebilir miyiz, ekemez miyiz diye düşüncelerimiz oldu. Sonra safranı ekmeye karar verdik. 10 metrekare alanda denedik. Safrandan gayet memnun kaldık, gayet de güzel çıktı. Bu kadarını tahmin edemiyorduk. Çukurova'da mühendis arkadaşlarımız var. Onlara fotoğraf ve videolarını gönderdik. 'Bizimkinden daha iyi' dediler, çok güzel bir safran olduğunu söylediler. 'Safranınız güzel, toprağı verimliymiş' dediler. 'Bunu yaparsın' dediler" dedi.

'YENİ GEÇİM KAYNAĞI OLACAK'

Gelecek yıl 3 dönüm alana dikim yapacağını belirten Demir, "Bu kadar güzel bir verim vereceğini beklemiyorduk. Önümüzdeki sene safranı tarlalarla buluşturacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bunu başaracağız. Önümüzdeki sene 3 dönümlük bir arazide safranı ekmeye başlayacağım. Safran üretimi ilçemizde yaygın olursa, bunun katkısı hem millet için hem devlet için güzel olur. Burada üretilenler hem ebadı olarak hem eni ve kalınlığı, uzunluğu olarak Safranbolu safranından daha iri, daha güzeldir. İnşallah safran üretimi fıstığımızın yanında yeni bir geçim kaynağı olacak. 2 arkadaşımızla beraber bu işe başladık. Toprağımız da güçlü ve verimli olduğu için bu ileride çoğalacak gibi geliyor bana" diye konuştu.

Gercüş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise Demir'e ihtiyaç halinde ziraat mühendisleriyle destek olacaklarını, ilçede katma değeri yüksek ürünlerin yetişmesi için çiftçilerin üretime teşvik edileceğini belirtti.