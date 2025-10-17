Haberler

Batman'da Atık Pil Toplama Kampanyası: 1,5 Ton Pil Toplandı

Batman'da Atık Pil Toplama Kampanyası: 1,5 Ton Pil Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi tarafından başlatılan okullar arası atık pil toplama kampanyası 1,5 ton atık pilin toplanmasıyla sonuçlandı. Kampanyaya katılan okullara spor malzemeleri hediye edildi.

Batman Belediyesince geçen yıl başlatılan okullar arası atık pil toplama kampanyası kapsamında yaklaşık 1,5 ton atık pil toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 1 Ekim 2024-30 Nisan 2025 tarihleri arasında "Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası" hayata geçirildi.

Toplam 169 okul, telefon tamircileri, 5 pilmatik merkezi ve mobil atık merkezlerinin katıldığı kampanya kapsamında yaklaşık 1,5 ton atık pil toplandı.

Toplanan atıp piller, belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi iş birliğiyle geri dönüşüme kazandırıldı.

Kampanyada, 351.5 kilogram atık pil toplayan TOKİ Dumlupınar İlkokulu birinci, 340 kilogram atık pil toplayan Gültepe Anadolu Lisesi ikinci, 128 kilogram atık pil toplayan Mevlana Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara çeşitli spor malzemeleri hediye edildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.