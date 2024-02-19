Batman'da 2. Gülistan Caddesi Projesi İncelemeleri

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kente kazandırılacak "2. Gülistan Caddesi"ndeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Petrolkent Mahallesi'nde yapımı devam eden caddedeki çalışmaları inceleyen Canalp, mahallede ekonomik canlanma sağlayacak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Caddeye "2. Gülistan" adını verdiklerini ifade eden belirten Canalp, "Nasıl ki bir Gülistan Cadde'miz var, orası kentte ticaretin, ekonominin gerçekten de can damarı diyebileceğimiz çok harika bir mekan, bunun benzerini ihtiyaç olan mahallelerin hepsinde yaygınlaştıracağız. Batman'da 'kenar mahalle' kavramını yıkacağız." dedi.