Batman Belediyesi'nden Denetim Hamlesi
Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali ve marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Otogar ve çevresinde dilencilikle ilgili uygulamalar yapıldı; marketlerde hijyen koşulları ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali ile marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, otogar alanında gerçekleştirilen denetimlerde, araç park alanlarının işgal edilmemesi ve vatandaşların ulaşım güzergahlarının düzenli kullanımı sağlandı.

Ekipler ayrıca terminal çevresinde dilenciliğe yönelik uygulamalar yaptı.

Kent genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde ise 6 ekip ve 28 personelin katılımıyla 98 markette hijyen koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile kasa fiyatları ile raf etiketleri arasındaki uyum kontrol edildi.

Zabıta ekiplerinin, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

