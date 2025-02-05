Batman Belediyesi'nden 150 Giysi Kumbarası Uygulaması
Batman Belediyesi, kentin sokaklarına yerleştirilen 150 giysi kumbarası ile 120 ton tekstil atığını geri kazanarak ülke ekonomisine katkıda bulundu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kullanılmayacak durumdaki tekstil ürünlerinin kumbaralara bırakılmasını teşvik ediyor.
Batman Belediyesi kentin sokaklarına 150 giysi kumbarası yerleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki yıl önce kentin farklı mahallelerine yerleştirilmeye başlanan giysi kumbarası sayısı 150 çıkarıldı.
Kumbaralar aracılığıyla toplanan 120 ton tekstil atığı ülke ekonomisine kazandırıldı.
Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, giysi, ayakkabı, nevresim, havlu, perde, çanta gibi kullanılmayacak durumdaki tekstil ürünlerinin geri dönüşümü için çöp kutuları yerine giysi kumbaralarına atılmasını istedi.