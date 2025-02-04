Batman Belediyesi Atık Pil Kampanyasını Sürdürüyor
Batman Belediyesi, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde düzenlenen atık pil kampanyasının 30 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu. Kampanya, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirildi.
Batman Belediyesi atık pil kampanyasını sürdürüyor.
Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen atık pil kampanyasının 30 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.
Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla kampanyanın başlatıldığı bildirilen açıklamada, kampanyanın Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğiyle düzenlendiği belirtildi.