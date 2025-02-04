Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

Batman Belediyesi Atık Pil Kampanyasını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde düzenlenen atık pil kampanyasının 30 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu. Kampanya, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Batman Belediyesi atık pil kampanyasını sürdürüyor.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen atık pil kampanyasının 30 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla kampanyanın başlatıldığı bildirilen açıklamada, kampanyanın Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
img

Çektiği kılıç Trump'a pahalıya mâl oldu
img

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle
img

Türk futbol tarihine geçen an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engin Polat, dolandırıcılık suçundan beraat etti

Engin Polat'a dolandırıcılıktan beraat
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.