Batı Trakya'da Dünya Türk Kahvesi Günü programı düzenlendi

Batı Trakya'da, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla düzenlenen programa Türk azınlık temsilcileri ve soydaşlar katıldı. Program, konuşmalar ve Darbuka Ritim Atölyesi konseriyle sona erdi.

Batı Trakya'da, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen programa Başkonsolos Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal'ın yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Bakanı Çiğdem Asafoğlu, Bağımsız Milletvekili Özgür Ferhat, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

Başkonsolos Ünal, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcılara ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Türk kahvesinin yanındaki lokum ve baklava ile ağızlarımız tatlandı." dedi.

Etkinlik, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Darbuka Ritim Atölyesinin konseriyle sona erdi.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.