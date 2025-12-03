Haberler

Baski'den "Sayaç" Açıklaması: "Muayene Süresi Dolmuş Su Sayaçların Değiştirilmesi Zorunludur"

Güncelleme:
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), muayene süresi dolmuş su sayaçlarının değişimi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Değiştirilmeyen sayaçlar için büyük idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

(BALIKESİR)- Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda tartışmalara neden olan "su sayaçlarının vatandaşlardan habersiz değiştirildiği ve ücret çıkarıldığı"na yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Muayene süresi dolmuş sayaçların değiştirilmesi zorunludur. Değişimi yapılmayan her sayaç için 2025 yılında 4 bin 631 TL – 92 bin 621 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. Tüm aboneler değişim öncesi ve sonrası SMS ile bilgilendirilmektedir" denildi.

BASKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü olarak, periyodik muayene süresi (10 yıl) geçmiş sayaçların değiştirilmesiyle ilgili kamuoyunda oluşan bilgi karmaşasını gidermek amacıyla bu açıklama yapılmıştır.

Kanunlar ve ilgili bakanlıkların resmi bildirimleri gereğince, muayene süresi dolmuş sayaçların değiştirilmesi zorunludur. Değişimi yapılmayan her sayaç için 2025 yılında 4 bin 631 TL – 92 bin 621 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. İlimizde geçmiş yıllarda bu işlemin yapılmaması nedeniyle süresi dolmuş çok sayıda sayaç bulunmaktadır ve değişim çalışmaları hızla devam etmektedir.

BASKİ tarafından kullanılan sayaçlar, mevzuatta belirtilen teknik özelliklere sahip, hassas ölçümlü, AB Tip İnceleme Belgeli ve tüm testlerden geçmiş ürünlerdir. Standartlara uymayan, merdiven altı sayaçların kullanımı yasal olarak yasaktır. Sayaç değişimi ücretleri, sökme–takma bedeli 256,80 TL (Bakanlıkça belirlenmiştir), sayaç bedeli bin 361,26 TL (vade farksız 4 taksit). Bu bedeller kar amacı olmaksızın ihale süreçlerindeki yaklaşık maliyetlere göre belirlenmiştir.

Tüm aboneler değişim öncesi ve sonrası SMS ile bilgilendirilmektedir. Değiştirilen sayaçlar mevzuat gereği kamu malıdır ve vatandaşlara teslim edilemez; BASKİ tarafından alınarak Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye gönderilir.

Özetle, kar amacı güdülmeden alınan sayaç ücreti ve sökülen sayaçların Makine Kimya Endüstrisine gönderilmesi, diğer illerde olduğu şekliyle Balıkesir'de de uygulanmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
