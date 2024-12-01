Başkentte Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
Başkentte hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece ölçüldüğü sabaha karşı yer yer 50 metrenin altına inen görüş mesafesi, trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktı. Eymir Gölü'nde sabah yürüyüşü ve kano yapanlar, sisli havada dronla görüntülendi.
Başkentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 2 ila 3 derece ölçüldüğü kentin bazı kesimlerine sabaha karşı sis çöktü.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, trafikteki sürücüler kontrollü ilerledi.
Sisli havada Eymir Gölü'nde sabah yürüyüşü ve kano yapanlar da dronla görüntülendi.