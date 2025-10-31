Haberler

Başkentte Kuyumcudan 7 Kilogram Altın Çalındı, 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da bir kuyumcudan gece saatlerinde gerçekleştirilen soygunla ilgili olarak 8 şüpheli, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin önceden keşif yaptığı ve sahte plakalı araç kullandığı belirlendi.

Başkentte bir kuyumcudan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, bir kuyumcudan gece saatlerinde yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, olayın maskeli 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, sahte plakalı araç kullanan şüphelilerin olaydan birkaç gün önce keşif amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya geldikleri, kullandıkları aracın plakasını üç kez değiştirdikleri ve iş yerinin kumandasını önceden kopyaladıkları tespit edildi.

Tezgahta ve raflarda bulunan altın ile değerli eşyaları çuvallara doldurarak olay yerinden kaçan şüphelilerin daha sonra İstanbul ve Ankara'daki farklı adreslere gittikleri belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda çalınan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
