Başkentte bir basım merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki bir basım merkezinde çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve duman tahliyesi çalışmalarına devam ediyor.
Başkentte bir basım merkezinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki, Özal Bulvarı, Osmangazi Mahallesi, Sivrihisar Caddesi'nde bulunan basım merkezinin havalandırma boşluğunda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin fabrikada duman tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu