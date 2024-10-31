Başkan Kavaklıgil, Metal Sanayi Esnafıyla Buluştu

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, metal sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın Tosya'nın can damarları olduğunu belirtti.

Esnafın kültürel değerleri olduğunu vurgulayan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Sık sık esnafımızla bir araya gelerek hem kentimizin geleceği hakkında istişarelerde bulunuyor hem de taleplerini yerinde değerlendiriyoruz. Son olarak ilçemizin lokomotifi konumunda olan Metal Sanayi Sitesi esnafımızla bir araya gelerek eşsiz şehrimizin geleceğini değerlendirdik, eksikleri ve sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturduk. Bu tür ziyaretlerimiz sık sık devam edecek."