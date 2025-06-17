Başkan Güngör, Halk Pazarını Ziyaret Etti
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, pazar alışverişinin önemine vurgu yaptı.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ilçesinde her hafta pazartesi günleri kurulan halk pazarını gezdi.
Pazarcı esnafını dinleyen Güngör, pazardan alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.
Güngör, yaptığı açıklamada, "Pazarcı esnafımızı ziyaret ederek onlarla sohbet ettik. Pazar alışverişi yapan hemşerimizle görüştük. Halkın daima içerisinde bulunup 24 saat ulaşılabilir Belediye Başkanı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.