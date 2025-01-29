Başkan Faruk Demir'den 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Demir, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" karelerini seçen Demir, "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'ın "Abluka" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafları tek tek incelediğini belirten Demir, "Güzel kareler vardı. Beğendim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.