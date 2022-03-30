Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, futbol takımına moral ziyaretinde bulundu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediye Plevnespor futbol takımını antrenman sahasında ziyaret etti.

Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu yönetiminde çalışmalarına devam eden takımı asbaşkan İsmet Yiğit'le birlikte antrenman sahasında ziyaret eden Eroğlu, "Kalan iki maçımızla birlikte hedeflediğimiz Bal Ligi'ne çıkacağız. Bu konuda kıymetli sporcularımıza ve değerli hocamıza, yönetimimize güveniyoruz." dedi.

Bütün maçları kazanarak grupta lider durumda olduklarına işaret eden Eroğlu, "Yarı final maçında Sulusaray'ı eledik, Turhal Güç Yurdu takımı ve son olarak da Erbaa Gençlik takımı ile final maçımızı yapacağız. Ben takımımızı Bal Ligi değil, 3. Lig ayarında görüyorum, sporcularımızın kalitesinin o derecede olduğunu biliyorum." diye konuştu.