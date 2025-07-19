Başkan Canpolat Devteyşti Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaş buluşmalarını sürdüren Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde iş yerlerini gezerek esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet eden Canpolat, vatandaşların taleplerini dinledi.

Halkla iç içe olmaya, her mahallede vatandaşın sesine kulak vermeye devam edeceklerini aktaran Canpolat, ziyaretin ardından mahalleden ayrıldı.