Başkan Büyükkılıç, Camikebir'de esnafı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Camikebir bölgesinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölge esnafıyla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlar da Büyükkılıç'ın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.