Başkan Arı, Sanayi Esnafıyla Buluştu ve Çalışmaları Paylaştı

Başkan Arı, Sanayi Esnafıyla Buluştu ve Çalışmaları Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi esnafı ile bir araya gelerek belediyenin yürüttüğü projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kahvaltıda esnafların taleplerini dinleyen Arı, soruları da yanıtladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi esnafı ile bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok'ta iş yeri bulunan esnafla bir araya geldi.

İş yerlerinin önüne kurulan masalarda esnafla kahvaltı programında buluşan Arı, belediyenin kentin çeşitli noktalarında sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Arı, soruları cevapladı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı

Direksiyon başında fantezi yapan hakim, genç kadını hayattan kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cicim ayları bitti, mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.