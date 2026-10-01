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BASK, yoksulluk sınırı 123 bin 130 TL'ye çıkarken sabit gelirlilere refah payı istedi

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BASK, yoksulluk sınırı 123 bin 130 TL'ye çıkarken sabit gelirlilere refah payı istedi
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BASK, TÜRK-İŞ'in 2026 Eylül verisine göre açlık sınırı 37 bin 801 TL, yoksulluk sınırı 123 bin 130 TL olurken sabit gelirlilere refah payı istedi. Sabit gelirlilerin artışlarının enflasyon altında kaldığı, alım gücü düşen kesime ek refah payı verilmesi gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (BASK) yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ'in 2026 Eylül ayı araştırmasına göre dört kişilik ailenin açlık sınırının 37 bin 801 TL'ye, yoksulluk sınırının 123 bin 130 TL'ye yükseldiği belirtilerek sabit gelirlilere refah payı verilmesi talep edildi.

BASK'tan yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre açlık sınırının 37 bin 801 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 123 bin 130 TL'ye yükseldiği belirtilerek, "Sabit gelirlilerin artışları her daim enflasyon altında kalmıştır. Alım gücü düşün sabit gelirlilerin nefes alabilmesi için sabit ücretlerine ek artış olarak refah payı verilmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA
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