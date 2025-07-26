Başakşehir'deki Fabrikada Yangın Çıktı
Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir madeni eşya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını yanındaki diğer iş yerlerine sıçramadan iki saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'taki madeni eşya üretimi yapan 3 katlı fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikanın ikinci katında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın üçüncü kata da sıçradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın yanındaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.