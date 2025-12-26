Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Başakşehir'deki İkitelli OSB Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel