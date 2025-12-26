Haberler

Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Başakşehir'deki İkitelli OSB Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan iş yeri yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

