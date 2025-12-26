Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan iş yeri yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.