Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de 3 katlı binanın en üst katındaki ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 katlı iş yerinin en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.