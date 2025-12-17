Haberler

Bartın Üniversitesinde kooperatifçilik ele alındı

Bartın Üniversitesinde kooperatifçilik ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, 2025'in Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla kooperatifçilik kültürü ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı. Panelde, kooperatiflerin ekonomik kalkınma ve toplumsal dayanışma üzerindeki etkileri vurgulandı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Uluslararası Kooperatifler Yılı ve Bartın'da Kooperatifçilik" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amacıyla panel yapıldı.

Programda kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve Bartın'da kooperatifçilik faaliyetleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Saban, Türk milletinin sahip olduğu imece ve ahilik kültürünün birlik, yardımlaşma, dayanışma ve iş birliğini yansıtan geleneklerinden olduğunu belirterek, kooperatifçiliğin de ekonomik kalkınma, toplumsal dayanışma ve yerel üretimin desteklenmesi açısından önemli bir işletme modeli olduğunu kaydetti.

Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ise kooperatiflerin sahip olduğu ilke ve değerler gereği iklim değişikliği, yoksullukla mücadele, bilgi güvenliği, dayanışma, paylaşma gibi pek çok konuda aktif rol oynadığını aktardı.

Bartın'da 80 kooperatifin faaliyet gösterdiğini dile getiren Özcan, "Özellikle gençlerimizin teknoloji ve yeniliğe olan hakimiyetiyle imece ve ahilik geleneğinin bir araya geldiği kooperatifçilik kültürü daha da gelişecektir. Gençlerimiz bu modeli yalnızca benimsemeyecek yeniden yorumlayacaktır. Uluslararası Kooperatifler Yılı dolayısıyla düzenlenen bu organizasyonun hayatımızın her alanında olan kooperatiflerimize yönelik farkındalığı artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan kamu spotunun izlenmesinin ardından etkinlik, düzenlenen panelle devam etti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title