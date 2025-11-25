Haberler

Bartın'da Kivi Hasat Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Bartın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen kivi hasat şenliğinde, üreticilerin modern tarım uygulamaları ile gelirlerinin arttığı vurgulandı. Vali Arslan ve İl Tarım Müdürü Türkmen, sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemine dikkat çekti.

Bartın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kivi hasat şenliği gerçekleştirildi.

Merkez ilçeye bağlı Terkehaliller köyünde 193 dönüm arazi üzerinde özel işletmenin kivi bahçelerinde hasat şenliği düzenlendi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, ildeki bitkisel üretim potansiyelinin her geçen gün arttığını belirterek, bölgede uygulanan modern tarım yaklaşımlarının hem üreticilerin gelirini artırdığını hem de tarımsal çeşitliliğine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen de üretimde sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekerek, "İyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması hem ürün kalitesini hem de verimliliği yükseltiyor. Üreticimizi teknik anlamda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Vali Arslan ve beraberindeki heyet üreticilerden ve firma yetkililerinden soğuk hava deposu, paketleme gibi bölümlerin işleyişi hakkında bilgi aldı, bahçeyi gezerek kivi topladı.

Programa, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, işletme sahipleri Sevda ve Kerem Aydın, kamu kurumlarının temsilcileri, bölge köylerinin muhtarları ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
