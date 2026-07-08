Kamyonet alev alev yandı

BARTIN'da yetiştiriciliğini yaptığı arıları kontrol için giden Ali Yılmaz'a ait kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gürgenpınarı Mahallesi'nde arıcılık yapan Ali Yılmaz, kovanlarına bakım yapmak için 74 ABC 036 plakalı kamyonetiyle bugün saat 10.30 sıralarında bahçeye gitti. Yılmaz kovanları kontrol ettiği sırada aracından dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bahçeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı