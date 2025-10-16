Bartın'da 250 Sülün Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğünce, Bartın'da fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 250 sülün doğaya bırakıldı.

Amasra ilçesi Topderesi köyünde düzenlenen programda, Vali Nurtaç Arslan, protokol üyeleri ve öğrenciler sülünleri doğaya saldı.

Vali Arslan, gazetecilere, ekosistemin dengesini, yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için sülün gibi kuşların doğaya salınmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

İlde kahverengi kokarcayla mücadele edildiğini belirten Arslan, "Kimyasal mücadelenin yanı sıra sülünler de kokarca zararlısına karşı biyolojik olarak katkı sağlayacak. Sülünleri saldığımız alan avlanmaya yasak bölge. Vatandaşlarımızdan da bu konuda çok hassas olmalarını istiyoruz. Avlanırken sülünlerimize dokunmamalarını, yasaklara uymalarını kendilerinden istirham ediyoruz. Bugün burada doğaya saldığımız 250 sülün inşallah doğanın dengesine önemli katkı sağlar." diye konuştu.

Bu arada, salım yapılan bölgede sülünlerin doğayla uyumlu yaşamaları amacıyla DKMP tarafından fotokapanlarla izleme yapılacağı belirtildi.

Programa, Amasra Kaymakamı Muhammet Çetin, DKMP 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, köy muhtarları, avcı dernek temsilcileri, vatandaşlar ve kurum personeli katıldı.