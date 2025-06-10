Barış Manço'nun Efsane Otomobili Marmara Park AVM'de Sergilenecek

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun otomobili, 12-14 Haziran'da Marmara Park AVM'de sergilenecek.

AVM'den yapılan açıklamaya göre, Manço'nun Belçika'daki yıllarında kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobili izleyiciye sunulacak.

Araç, sanatçının oğlu Doğukan Manço'nun girişimleriyle yeniden Türkiye'ye kazandırılırken, otomobilin restorasyon ve tasarım yenileme süreçlerini de kendisi üstlendi.

Belçika'nın Liege kentindeki sel felaketinde eski bir depoda kalan ve yıllarca kayıp olan Barış Manço'nun "efsane yol arkadaşı" olarak da anılan araç, klasik otomobil meraklılarıyla buluşacak.