Barış Manço'nun Efsane Otomobili Marmara Park AVM'de Sergilenecek
Ünlü sanatçı Barış Manço'nun 1991 model kırmızı spor otomobili, 12-14 Haziran tarihlerinde Marmara Park AVM'de sergilenecek. Otomobil, Belçika'daki yıllarında kullanıldığı dönemi anımsatacak şekilde restorasyon ve tasarım yenileme sürecinden geçirildi.
Ünlü sanatçı Barış Manço'nun otomobili, 12-14 Haziran'da Marmara Park AVM'de sergilenecek.
AVM'den yapılan açıklamaya göre, Manço'nun Belçika'daki yıllarında kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobili izleyiciye sunulacak.
Araç, sanatçının oğlu Doğukan Manço'nun girişimleriyle yeniden Türkiye'ye kazandırılırken, otomobilin restorasyon ve tasarım yenileme süreçlerini de kendisi üstlendi.
Belçika'nın Liege kentindeki sel felaketinde eski bir depoda kalan ve yıllarca kayıp olan Barış Manço'nun "efsane yol arkadaşı" olarak da anılan araç, klasik otomobil meraklılarıyla buluşacak.
Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel