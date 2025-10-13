Banka Soygunu Güvenlik Kamerasında
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesinde meydana gelen soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı. K.Ö., kurusıkı tabancayla tehdit ettiği gişe görevlisinden 43 bin lira çalarak kaçtı. Şüpheli, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
KOŞARAK KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesine girip kurusıkı tabancayı gişe görevlisine doğrultarak yaklaşık 43 bin lirayı alan K.Ö.'nün (49) elinde poşetle koşarak bankadan çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. .
