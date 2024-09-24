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'Uyuyan hesap' ile müşterileri uyuttu! 1,5 milyon lirayı zimmetine geçirmiş

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Eskişehir'de bir banka çalışanı, 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşterinin hesaplarından yüklü miktarda parayı zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Müşterilerin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu gözaltına alınan şüphelinin borçlarına karşılık para aktardığını itiraf ettiği belirtildi. Onur U. isimli çalışanın sorgusu devam ediyor.

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla banka çalışanı şüpheli gözaltına alındı.
Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.
Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U'yu gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "zimmet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Onur U'nun sorgusu devam ediyor.

SEÇİL ERZAN KİMDİR?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamlayan Erzan, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de gerçekleştirdi. Çorlu'da 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra Denizbank Bahçeşehir şube müdürlüğüne atandığını belirten Seçil Erzan, 2012 yılında Denizbank'ın Florya şubesinde müdürlük görevinin ardından Levent Büyükdere şubesine müdür olarak atandı.

Denizbank ile Galatasaray arasında 2013'te sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in finansal danışmanlığını yaptı.

Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir 'fon' vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.

'Uyuyan hesap' ile müşterileri uyuttu! 1,5 milyon lirayı zimmetine geçirmiş
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Seçil Erzan Banka

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