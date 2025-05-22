Bangladeşli Dağcı, 84 Günde Everest'e Tırmandı

Bangladeşli Dağcı, 84 Günde Everest'e Tırmandı
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Bangladeşli dağcı Ikramul Hasan Shakil, 84 günde Bengal Körfezi'nden yaya olarak Nepal'e ulaşıp Everest Dağı'nın zirvesine çıktı. Bu yolculuk, plastik kirliliği konusunda farkındalık yaratma amacı taşıyor.

KATMANDU, 22 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in Dakka Büyükelçiliği, Bangladeşli bir dağcının Bengal Körfezi'nden yaya olarak yola çıkıp 84 gün içinde Nepal'e ulaştığını ve Everest (Qomolangma) Dağı'nın zirvesine çıktığını duyurdu.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından çarşamba günü yapılan açıklamada, Ikramul Hasan Shakil'in 1.300 km'lik yolculuğuna Cox's Bazar'daki Inani Plajı'ndan başlayarak pazartesi günü dünyanın en yüksek zirvesine çıktığı belirtildi.

Paylaşımda "Shakil bu tarihi başarısıyla Körfez'in derinlikleri ile Himalayalar'ın zirvesi arasında canlı bir bağ haline geldi" denildi.

Dağcı, bu yolculuğa plastik kirliliği konusunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir çözümü teşvik etmek amacıyla 25 Şubat'ta başladı.

Nepal, nisan ayında başlayıp mayıs boyunca devam eden bahar tırmanış sezonu boyunca 57 ülke ve bölgeden 468 dağcının Everest Dağı'na tırmanmasına izin verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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