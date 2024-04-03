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Balkan Öğrenciler Türkiye'deki Ramazan Coşkusunu Anlattı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları kapsamında üniversite öğrenimi görmek üzere Balkanlar'dan Ankara'ya gelen öğrenciler, ülkelerindeki ramazan coşkusunu anlattı.

Başkentteki YTB binasında Türkiye Bursları'ndan faydalanarak Balkan ülkelerinden gelen bursiyerler için iftar programı düzenlendi. İftara Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan öğrenciler katıldı.

YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereketini öğrencilerle aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye Bursları'ndan yararlanarak Balkanlar'dan Türkiye'ye üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, program kapsamında açtıkları stantlarda ülkelerine özgü kıyafet ve yemekleri tanıttı.

Ramazan, Balkanlar için dayanışma ayı

Öğrenciler, ülkelerine özgü ramazan geleneklerini AA muhabirine anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan Kuzey Makedonyalı Nuray Bayrami, ülkesinin ramazana özgü lezzetlerine, tulumba tatlısı ve paça adını verdikleri mezeyi örnek göstererek, üzerine yağ dökülen haşlanmış yumurtayı da sadece ramazan ayında yediklerini dile getirdi.

Ülkesindeki ve Türkiye'deki ramazan kutlamalarının birbiriyle benzerlik gösterdiğini belirten Bayrami, "Genelde sokaklarda davulcular olur. Çocuklar onlarla birlikte ramazanı kutlar. Ezan okununca davulcular haber vermek için davul çalar. Pideler var, Türkiye'deki gibi." dedi.

Bayrami, ramazanda sürekli akraba ziyareti gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, bunun aralarındaki dayanışma duygusunu pekiştirdiğini kaydetti.

Dinler arası barış

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde okuyan Karadağlı Sara Ganiç de ülkesinde ramazan ayının Müslümanlar için coşkulu bir ortam yarattığını söyledi.

Ramazanda genellikle akrabalar ve ailelerle bir araya geldiklerini kaydeden Ganiç, beraber Karadağ'a has bir dolma türü ve tatlılar yaptıklarını anlattı.

Ganiç, ramazanın farklı dinlerden insanları bütünleştirdiğine işaret ederek, "Hristiyanlarla Müslümanlar bir araya çok geliyor. İftardan sonra toplanıyoruz, genellikle tatlı yiyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Trakya'da ramazan coşkuyla karşılanıyor

Batı Trakya'daki Gümülcine şehrinden gelen ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde tahsil gören Furkan Nizam ise Türkiye ile Batı Trakya'nın gelenek ve göreneklerinin birbirine benzediğini söyledi.

Nizam, "Biz ramazan coşkusunu hep birlikte tüm Batı Trakya halkıyla, azınlık halkıyla birlikte yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz." diyerek, Batı Trakyalı gençlerin ramazanı davul ve zurnayla karşıladığını dile getirdi.

Gençlerin mahallerde sırayla her sahurda davul çaldığını ve bu geleneği yıllardır sürdürdüklerini aktaran Nizam, gençlerin her ramazan ayının 15'inde mahalle halkından harçlık topladığını belirtti.

Nizam, köylerde toplu iftar düzenlediklerini, ramazanda çoğunlukla farklı sofralarda iftar yaptıklarını, iftarda etli pilav, kuru fasulye ve patlıcan musakkanın sık tüketildiğini, tatlı olarak da helva yediklerini dile getirdi.

Saraybosna'daki Başçarşı'da kurulan ramazan sofraları

Gazi Üniversitesi'nde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanında yüksek lisans eğitimi alan Bosna Hersekli Azra Omerbasic, ülkesindeki ramazan adetlerinin Türkiye'dekilerle benzediğini ifade etti.

Ülkesinin başkenti Saraybosna'da 16'ncı yüzyılda kurulan Başçarşı'da açık alanlarda toplu iftarlar düzenlendiğini anlatan Omerbasic, iftar saatinin Türkiye'deki gibi top atışıyla duyurulduğunu söyledi.

Omerbasic, iftarı hurma ve suyla açtıklarını, mıhlamaya benzeyen bir Boşnak yemeği yaptıklarını belirtti.

Ramazanda ülkesinde birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıktığını vurgulayan Omerbasic, insanların bu ayı dört gözle beklediğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Güncel

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