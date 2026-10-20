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Balıkesir Gömeç'te zeytin hasadı sürerken İlçe Tarım Müdürü bereketli sezon diledi

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Balıkesir Gömeç'te zeytin hasadı sürerken İlçe Tarım Müdürü bereketli sezon diledi
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytin hasadı sürerken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Safa Sağıroğlu, üreticilere bereketli ve verimli sezon diledi. Sağıroğlu, çiftçilerin tarımın en büyük gücü olduğunu belirterek üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Safa Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, zeytin dalından sofralara uzanan yolculukta, üreticilerin emeğinin ve alın terinin her zaman çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Çiftçilerin tarımın en büyük gücü olduğunu belirten Sağıroğlu, şöyle konuştu:

"Gömeç'te zeytin hasadının heyecanını üreticilerle paylaşıyoruz. Emeğin berekete, gayretin güzel sonuçlara dönüşmesini diliyoruz. Toprağımıza sahip çıkıyor, üretimin ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyoruz."

Kaynak: AA
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