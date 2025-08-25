Balıkesir'de Marangoz Atölyesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangında itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Akçakısrak Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen orman işletme ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.

Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
