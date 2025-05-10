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Balıkesir'de Gönen Baldı Pirinci ve Erdek Kapıdağ Zeytinyağı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Balıkesir'de Gönen Baldı Pirinci ve Erdek Kapıdağ Zeytinyağı Coğrafi İşaretle Tescillendi
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiğini açıkladı. Ürünün markalaşması ve tarımsal değerinin artırılması vurgulandı.

Balıkesir'de Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, coğrafi işaretli ürünler için Gönen ilçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Balıkesir'in tarihi şehir olarak birçok medeniyete önderlik yaptığını söyledi.

Balıkesir'in 14 bin 500 kilometrelik alanda tarım yapılan kent olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İlimiz sınırları içinde çayın dışında her çeşit ürün yetişiyor. Alın terinin toprakla buluştuğu ürünlerin katma değerli olarak satılması çok önemli. Bu açıdan coğrafi işaret büyük önem taşıyor. Balıkesir'deki coğrafi işaret sayısı 41'e ulaştı. 41 kere maşallah. Yeter ki üretelim, çalışalım. Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağına verilen coğrafi işaret gecikmişti. 'Gönen' deyince akla önce baldo pirinci, 'Erdek' deyince zeytinyağı gelir."

Ülke genelinde 1700 coğrafi işaret tescilli ürün var

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak ise coğrafi işaretle tescillenen yeni ürünlerin Balıkesir'in markalaşmasına güç katacağını bildirdi.

Ülkedeki su ürünlerinin de markalaşması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Durak, "Ülke düzeyinde toplam 1700 coğrafi işaret tescilli ürünümüz var. Coğrafi işaret sayısı açısından dünyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. Coğrafi işaretler, uluslararası pazarlara açılmak ve çiftçinin emeğinin değerlenmesi açısından önemli. Coğrafi işaret, üretimin, kültürün ve bölgesel kimliğin de korunması demektir. Bu işaret, üreticilerin ürünlerine de değer katar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve Durak, Gönen baldo pirincinin coğrafi işaret belgesini Gönen Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı'ya, Erdek Kapıdağ zeytinyağının belgesi ise Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz'a verdi.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel
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