Balıkesir de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Balıkesir de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelenk, şehit denizciler için Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öncülüğündeki ilçe protokolü tarafından denize bırakıldı.

Ardından Liman Başkanlığı binası önünde düzenlenen yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları ilgi gördü, başarılı sporculara çeşitli ödüller verildi.

Etkinliğe Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Liman Başkan Fırat Çengel, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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