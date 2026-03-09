Bala'da sıcak asfalt tesisi nisanda hizmete girecek

Ankara'nın Bala ilçesinde, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol çalışmalarını hızlandırmak amacıyla belediye tarafından kurulan sıcak asfalt tesisinin nisan ayında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Bala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe Mahallesi'nde kurulumu süren tesis, saatlik 120 ton üretim kapasitesine sahip olacak. Tesisin devreye girmesiyle ilçe genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının daha hızlı, verimli ve düşük maliyetle yürütülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilçenin ulaşım standartlarını yükseltmek için yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Tesisin kurulumunu kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Buran, şu ifadeleri kullandı:

"Bala'mızda kendi sıcak asfaltımızı üreteceğimiz tesisimizi kuruyoruz. Nisan ayında üretime başlamayı planladığımız bu tesis sayesinde, mahalle içi yollarımızı daha konforlu ve dayanıklı hale getireceğiz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli bir ulaşım imkanı sunarken, asfaltlama çalışmalarımızı daha planlı bir şekilde yürüteceğiz. İlçemizde yol kalitesini artırarak hemşehrilerimizi güvenli yollarla buluşturacağız."