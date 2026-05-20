Haberler

Bakırköy Belediyesindeki işten çıkarmalar protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube üyeleri, 38 kişinin haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle Bakırköy Belediyesi önünde protesto düzenledi. Sendika başkanı ve Türk-İş temsilcisi, belediyeyi işçi haklarını ihlal etmekle suçladı.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube üyeleri, 38 kişinin haksız şekilde işten çıkarıldığı gerekçesiyle Bakırköy Belediyesini protesto etti.

Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan sendika üyeleri, "Bakırköy işçisi yalnız değildir", "İşçiler boyun eğmiyor mücadeleye devam ediyor" yazılı pankartlar açtı.

Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan, burada yaptığı basın açıklamasında, son dönemde belediyelerde emekçilere yönelik baskılar olduğunu belirtti.

Bakırköy Belediyesinde de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Doğan, işçilerin haksızlığa uğradığını, işlerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Seçim döneminde belediye için sahada çalıştıklarını belirten Doğan, "Biz, Belediye Başkanı için seçim zamanı kapı kapı gezdik. Sizler emek vermeden tepeden buraya indiniz." dedi.

Türk-İş 1. Bölge Başkanı Faki Erdal da belediyenin işçileri fazlalık olarak göremeyeceğini dile getirdi.

Ekonomik sıkıntı ve emek vurgusu yapanların belediyede çalışan işçileri mağdur ettiğini kaydeden Erdal, "Siz haktan, hukuktan ve ekonomik sıkıntılardan bahsedeceksiniz ama buradaki yönettiğiniz belediyeniz de başkanınız da işçileri fazlalık olarak görecek." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup bir süre slogan attı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Aktivistlere insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne karşı haykırdı
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek