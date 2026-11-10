Bakan Yumaklı, peynir tebliğinde yanıltıcı etiketlere son verildiğini açıkladı

Bakan Yumaklı, peynir tebliğinde yanıltıcı etiketlere son verildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Peynir Tebliği'ndeki yeni düzenlemelerle tüketiciyi yanıltan etiket uygulamalarına son verildiğini açıkladı. Yumaklı, paylaşımında tüketiciyi koruyan ve geleneksel lezzetlere sahip çıkan adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.
'YANILTICI ETİKET UYGULAMALARINA SON VERİYORUZ'
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nde yaptığımız yeni düzenlemelerle tüketiciyi yanıltan etiket uygulamalarına son veriyoruz. Tüketicimizi koruyan, geleneksel lezzetlerimize sahip çıkan adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı