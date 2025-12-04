Bakan Yumaklı: Kasımda 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdik

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasım ayında yurt genelinde 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirildiğini, uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1-30 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1963 işletmeye idari yaptırım, 141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.