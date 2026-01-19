Haberler

Bakan Yumaklı: "Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması, Eskişehir Günyüzü ile Ankara Polatlı'da; 44 Bin Dekar Alan Modern Sulama Sistemlerine Kavuşturacak"

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar lira değerindeki sulama yatırımı ile 44 bin dekar alanın modern sulama sistemlerine kavuşturulacağını duyurdu. Bu proje, ülke ekonomisine yıllık 485 milyon lira katkı sağlaması ve 9 bin kişiye istihdam imkanı sunması bekleniyor.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 2 milyar liralık sulama yatırımı yaptıklarını kaydederek, "Yapımına hızla devam ettiğimiz Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması, Eskişehir Günyüzü ile Ankara Polatlı'da; 44 bin dekar alanı modern sulama sistemlerine kavuşturacak" açıklamalarında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2 milyar liralık dev sulama yatırımı… Yapımına hızla devam ettiğimiz Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması, Eskişehir Günyüzü ile Ankara Polatlı'da; 44 bin dekar alanı modern sulama sistemlerine kavuşturacak. Tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 485 milyon lira katkı, 9 bin kişiye yeni istihdam kapılarını aralayacak bu dev yatırım bölgemize hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
