Bakan Yumaklı: "Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması, Eskişehir Günyüzü ile Ankara Polatlı'da; 44 Bin Dekar Alan Modern Sulama Sistemlerine Kavuşturacak"

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 2 milyar liralık sulama yatırımı yaptıklarını kaydederek, "Yapımına hızla devam ettiğimiz Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması, Eskişehir Günyüzü ile Ankara Polatlı'da; 44 bin dekar alanı modern sulama sistemlerine kavuşturacak" açıklamalarında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2 milyar liralık dev sulama yatırımı… Yapımına hızla devam ettiğimiz Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması, Eskişehir Günyüzü ile Ankara Polatlı'da; 44 bin dekar alanı modern sulama sistemlerine kavuşturacak. Tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 485 milyon lira katkı, 9 bin kişiye yeni istihdam kapılarını aralayacak bu dev yatırım bölgemize hayırlı ve bereketli olsun."