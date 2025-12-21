Bakan Yumaklı: 156 Yerel Eylem Grubu'nun tamamı desteklenmeye hak kazandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı Dönemi kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubu'nun (YEG) tamamı desteklenmeye hak kazandı" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı Dönemi kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan 60 ildeki 156 YEG'in tamamı desteklenmeye hak kazandı. Yaklaşık 2,2 milyar TL tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 YEG Derneği yüzde 100 hibeyle desteklenecek. Böylece kırsal kalkınmada yerel katılımı esas alan LEADER Yaklaşımı Tedbiri'nin uygulandığı günden bu yana 257 YEG Derneğine toplam 2,8 milyar TL hibe desteği sağlanmış oldu. Çiftçilerden STK'lara, kadınlardan gençlere kadar, yerelde birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu dernek statüsündeki YEG aracılığıyla, bölgenin ihtiyaçlarını esas alan kalkınma stratejileri belirlenecek ve uygulanacak. IPARD II Döneminde olduğu gibi IPARD III Programı döneminde de kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmaya, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.