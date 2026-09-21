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Bakan Yardımcısı Tuzcu, Hyundai ve KAMA ile yatırım ve ihracatı görüştü

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Bakan Yardımcısı Tuzcu, Hyundai ve KAMA ile yatırım ve ihracatı görüştü
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, KAMA Başkan Yardımcısı Dongwook Kim ve Hyundai Motor Grubu temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti. Görüşmede Türkiye'deki yatırımlar, üretim ve ihracat kapasitesi ile yeni pazarlara erişim imkanları ele alındı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Kore Otomobil Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Dongwook Kim ve Hyundai Motor Grubu temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü. Görüşmede, Türkiye'de yatırımların güçlendirilmesi, üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması ile yeni pazarlara erişim imkanları ele alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu, Kore Otomobil Üreticileri Derneği (KAMA) Başkan Yardımcısı Dongwook Kim ile Hyundai Motor Grubu Kore Şirket Merkezi, Brüksel ve Türkiye temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti. Görüşmede, otomotiv sektörüne yönelik küresel politikadaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'deki yatırımların güçlendirilmesi, üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması ve Türkiye'den yeni pazarlara erişim imkanları değerlendirilmiştir."

Kaynak: ANKA
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