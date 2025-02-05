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Bakan Yardımcısı Ersöz, GAÜN Rektörü Doğan'ı Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Ersöz, GAÜN Rektörü Doğan'ı Ziyaret Etti
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ersöz, gençlerin sporla iç içe olmasının önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ersöz, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Doğan'dan üniversite ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ersöz, gençlerin sporla iç içe olmasının fiziksel ve zihinsel gelişimleri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
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